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米国人医師ら　脳卒中を引き起こしやすい「健康的」な食品
米国人医師ら　脳卒中を引き起こしやすい「健康的」な食品
米国の医療ポータル「Home care assistance」の専門家らが、塩分摂取量の多い人は脳卒中のリスクが高いと報告した。塩は体内の液体を停滞させるため、高血圧や心血管疾患を発症させやすい。エクスプレス紙が報じた。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T13:05+0900
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専門家は、出来合いの食品や缶詰に頼らず、健康的な食材を使って自炊するよう呼びかけている。また、40歳以下での脳出血は極めて稀で、この年齢層で発症する場合は主に血管への圧力が極端にかかることが原因となっている。関連ニュース
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米国人医師ら　脳卒中を引き起こしやすい「健康的」な食品

2021年11月22日, 13:05
© Depositphotos / Sudok1脳のMRI
脳のMRI - Sputnik 日本, 1920, 22.11.2021
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米国の医療ポータル「Home care assistance」の専門家らが、塩分摂取量の多い人は脳卒中のリスクが高いと報告した。塩は体内の液体を停滞させるため、高血圧や心血管疾患を発症させやすい。エクスプレス紙が報じた。
専門家は、出来合いの食品や缶詰に頼らず、健康的な食材を使って自炊するよう呼びかけている
虚血性脳梗塞 - Sputnik 日本, 1920, 03.08.2021
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また、40歳以下での脳出血は極めて稀で、この年齢層で発症する場合は主に血管への圧力が極端にかかることが原因となっている。
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