登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211122/9584314.html
新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
米国疾病予防管理センター（CDC）のサイトに掲載された研究論文によると、新型コロナウイルス感染症は死産を引き起こすおそれがある。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T15:15+0900
2021-11-22T15:15+0900
新型コロナウイルス
健康
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/275/35/2753552_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_3c5a8d3dc70eddc6039cda177480aa95.jpg
研究論文によると、2020年3月から2021年9月までに出産した120万人以上の女性のデータを分析したところ、全体として死産はまれだったが、出産の際に新型コロナウイルスが検出されたケースでは、特に変異株「デルタ株」が優勢な時期に死産のリスクが高まった。新型コロナウイルスは、死産のリスクを最大0.98％増加させ、変異体「デルタ株」は最大2.7％増加させたという。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/275/35/2753552_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_055c38b565baacb3d64ad261597fcd41.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
健康

新型コロナウイルスは死産のリスクを高める

2021年11月22日, 15:15
© Fotolia / Zffoto子供（アーカイブ写真）
子供（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 22.11.2021
© Fotolia / Zffoto
フォローする
米国疾病予防管理センター（CDC）のサイトに掲載された研究論文によると、新型コロナウイルス感染症は死産を引き起こすおそれがある。
研究論文によると、2020年3月から2021年9月までに出産した120万人以上の女性のデータを分析したところ、全体として死産はまれだったが、出産の際に新型コロナウイルスが検出されたケースでは、特に変異株「デルタ株」が優勢な時期に死産のリスクが高まった。
新型コロナウイルスは、死産のリスクを最大0.98％増加させ、変異体「デルタ株」は最大2.7％増加させたという。
関連ニュース
マスク着用で新型コロナの感染リスクが53％低下－研究結果
専門家たちが、新型コロナ終息時期を予測
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
16:13クリスマスのパレードに車突っ込む　5人死亡、40人以上が負傷　米ウィスコンシン州
15:33中国、国産超音速ミサイル実験　飛行するグライダーから発射
15:15新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
14:30兵庫県稲美町の2人死亡の住宅火災　放火の疑い
14:11映画『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、コロナ禍でトップの興行成績
13:38中国とASEANは包括的戦略的パートナーシップを構築＝習近平氏
13:05米国人医師ら　脳卒中を引き起こしやすい「健康的」な食品
12:44日本　伊方原発3号機、12月2日に再稼働
12:09IOCバッハ会長、中国テニス選手とビデオ通話
11:26G7外相会合、12月10日から12日開催　英リバプールで
10:47米ウィスコンシン州、パレードに車が突っ込む　1人死亡、負傷者20人以上
09:52イタリアで火山活動が活発化　島民は夜間のみ避難
08:46ブレント原油、1バレル78ドルを下回る　10月1日以来初
08:07オーストリア全土でロックダウン開始
07:10風邪をひいたときのよくある間違った対処法　休むことの拒否や点鼻薬の乱用
06:00アフガニスタン南部でケシ栽培が増加＝WSJ
05:04中国のウイグル収容施設をブロガーが密かに撮影
04:26ミャンマー　祭りの最中に少なくとも15人が波に流される
04:00エルサルバドル、「ビットコイン・シティ」建設へ　火山エネルギーで暗号通貨を採掘
03:31福島市長に木幡氏再選 与野党相乗り、新人破る