登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211122/9584314.html
新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
米国疾病予防管理センター（CDC）のサイトに掲載された研究論文によると、新型コロナウイルス感染症は死産を引き起こすおそれがある。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T15:15+0900
2021-11-22T15:15+0900
2021-11-22T15:15+0900
新型コロナウイルス
健康
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/275/35/2753552_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_3c5a8d3dc70eddc6039cda177480aa95.jpg
研究論文によると、2020年3月から2021年9月までに出産した120万人以上の女性のデータを分析したところ、全体として死産はまれだったが、出産の際に新型コロナウイルスが検出されたケースでは、特に変異株「デルタ株」が優勢な時期に死産のリスクが高まった。新型コロナウイルスは、死産のリスクを最大0.98％増加させ、変異体「デルタ株」は最大2.7％増加させたという。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/275/35/2753552_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_055c38b565baacb3d64ad261597fcd41.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
健康
新型コロナウイルスは死産のリスクを高める
米国疾病予防管理センター（CDC）のサイトに掲載された研究論文によると、新型コロナウイルス感染症は死産を引き起こすおそれがある。
研究論文によると、2020年3月から2021年9月までに出産した120万人以上の女性のデータを分析したところ、全体として死産はまれだったが、出産の際に新型コロナウイルスが検出されたケースでは、特に変異株「デルタ株」が優勢な時期に死産のリスクが高まった。
新型コロナウイルスは、死産のリスクを最大0.98％増加させ、変異体「デルタ株」は最大2.7％増加させたという。