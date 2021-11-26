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沖縄県、辺野古の変更申請不承認 玉城知事「無意味な工事」

沖縄県、辺野古の変更申請不承認 玉城知事「無意味な工事」

... 2021年11月26日, Sputnik 日本

2021-11-26T07:37+0900

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防衛局が軟弱地盤の改良工事に着手するには、公有水面埋立法に基づき、知事から設計変更の承認を得ることが必要になる。玉城氏は変更申請を不承認とすることで、自身が有する権限で移設計画を阻止する策に出た。(c)KYODONEWS

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