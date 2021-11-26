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沖縄県、辺野古の変更申請不承認 玉城知事「無意味な工事」
沖縄県、辺野古の変更申請不承認 玉城知事「無意味な工事」
... 2021年11月26日, Sputnik 日本
2021-11-26T07:37+0900
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防衛局が軟弱地盤の改良工事に着手するには、公有水面埋立法に基づき、知事から設計変更の承認を得ることが必要になる。玉城氏は変更申請を不承認とすることで、自身が有する権限で移設計画を阻止する策に出た。(c)KYODONEWS
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沖縄県、辺野古の変更申請不承認 玉城知事「無意味な工事」
2021年11月26日, 07:37 (更新: 2021年11月26日, 08:10)
沖縄県の玉城デニー知事は２５日、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設計画を巡り、防衛省沖縄防衛局が埋め立て予定海域で見つかった軟弱地盤に対応するため申請した設計変更を不承認とした。玉城氏は「完成の見通しが立たず、事実上、無意味な工事をこれ以上継続することは許されない」と強調。政府は速やかに対抗措置を取るとみられ、法廷闘争に発展する可能性が高い。
防衛局が軟弱地盤の改良工事に着手するには、公有水面埋立法に基づき、知事から設計変更の承認を得ることが必要になる。玉城氏は変更申請を不承認とすることで、自身が有する権限で移設計画を阻止する策に出た。