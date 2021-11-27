登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください 再度送信
https://jp.sputniknews.com/20211127/21-9623538.html
メキシコのバス事故 死者は21人に
メキシコのバス事故 死者は21人に
メキシコ州ヨキシンゴでバスが建物に突っ込む事故があり、21人が死亡、30人が負傷した。Razonが報じている。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T17:21+0900
2021-11-27T17:21+0900
2021-11-27T17:27+0900
メキシコ
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/9623628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_213b4bb544fef457d5cbec7c94412749.jpg
同紙は「当初の死亡者は19人だったが、本日夜（編注：現地時間）、入院していた男女各1人が死亡したため21人となった」と伝えている。事故はヨキシンゴのサン・ホセ・エル・グアルディ大通りで発生。報道によると、一般バスが建物に突っ込み、現地では緊急班が対応にあたっている。現段階では、事故の原因はバスのブレーキ故障とされている。関連ニュース
メキシコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/9623628_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_70b183bb459bc5d058bce6883a412231.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
メキシコ, 事故
メキシコのバス事故 死者は21人に 2021年11月27日, 17:21 (更新: 2021年11月27日, 17:27)
メキシコ州ヨキシンゴでバスが建物に突っ込む事故があり、21人が死亡、30人が負傷した。Razonが報じている。
同紙は「当初の死亡者は19人だったが、本日夜（編注：現地時間）、入院していた男女各1人が死亡したため21人となった」と
伝えている
。
事故はヨキシンゴのサン・ホセ・エル・グアルディ大通りで発生。報道によると、一般バスが建物に突っ込み、現地では緊急班が対応にあたっている。
現段階では、事故の原因はバスのブレーキ故障とされている。