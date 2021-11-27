https://jp.sputniknews.com/20211127/21-9623538.html

メキシコのバス事故 死者は21人に

メキシコのバス事故 死者は21人に

メキシコ州ヨキシンゴでバスが建物に突っ込む事故があり、21人が死亡、30人が負傷した。Razonが報じている。 2021年11月27日, Sputnik 日本

2021-11-27T17:21+0900

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事故

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同紙は「当初の死亡者は19人だったが、本日夜（編注：現地時間）、入院していた男女各1人が死亡したため21人となった」と伝えている。事故はヨキシンゴのサン・ホセ・エル・グアルディ大通りで発生。報道によると、一般バスが建物に突っ込み、現地では緊急班が対応にあたっている。現段階では、事故の原因はバスのブレーキ故障とされている。関連ニュース

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