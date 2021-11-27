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メキシコのバス事故　死者は21人に
メキシコのバス事故　死者は21人に
メキシコ州ヨキシンゴでバスが建物に突っ込む事故があり、21人が死亡、30人が負傷した。Razonが報じている。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T17:21+0900
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同紙は「当初の死亡者は19人だったが、本日夜（編注：現地時間）、入院していた男女各1人が死亡したため21人となった」と伝えている。事故はヨキシンゴのサン・ホセ・エル・グアルディ大通りで発生。報道によると、一般バスが建物に突っ込み、現地では緊急班が対応にあたっている。現段階では、事故の原因はバスのブレーキ故障とされている。関連ニュース
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メキシコのバス事故　死者は21人に

2021年11月27日, 17:21 (更新: 2021年11月27日, 17:27)
© REUTERS / Luis Cortesメキシコのバス事故
メキシコのバス事故 - Sputnik 日本, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Luis Cortes
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メキシコ州ヨキシンゴでバスが建物に突っ込む事故があり、21人が死亡、30人が負傷した。Razonが報じている。
同紙は「当初の死亡者は19人だったが、本日夜（編注：現地時間）、入院していた男女各1人が死亡したため21人となった」と伝えている
事故はヨキシンゴのサン・ホセ・エル・グアルディ大通りで発生。報道によると、一般バスが建物に突っ込み、現地では緊急班が対応にあたっている。
現段階では、事故の原因はバスのブレーキ故障とされている。
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