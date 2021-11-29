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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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フィリピン、欧州7カ国からの入国禁止　オミクロン株の感染拡大で
フィリピン、欧州7カ国からの入国禁止　オミクロン株の感染拡大で
フィリピンは、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大を受け、欧州7カ国を渡航に関する「レッド」リストに加えた。CNNフィリピンが、感染症に関する省庁間タスクフォースを引用して報じた。 2021年11月29日, Sputnik 日本
2021-11-29T02:00+0900
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世界保健機関（WHO）は26日、緊急会合を開き、南アフリカで発見された新型コロナウイルスの新たな変異株を「懸念される変異株」に指定することを決定した。WHOは、新たな変異株「B.1.1.529」をギリシャ文字の「オミクロン」と名付けた。CNNフィリピンは「省庁間タスクフォースは、新型コロナウイルスの新たな変異株『オミクロン株』の脅威を背景に、さらに7カ国からの入国を禁止した。オーストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアが、2021年11月28日から2021年12月15日までレッドリストに分類される」と報じた。これに先立ち、フィリピンは、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークからの航空便の運航を一時的に停止した。関連ニュース
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フィリピン、欧州7カ国からの入国禁止　オミクロン株の感染拡大で

2021年11月29日, 02:00
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フィリピンは、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大を受け、欧州7カ国を渡航に関する「レッド」リストに加えた。CNNフィリピンが、感染症に関する省庁間タスクフォースを引用して報じた。
世界保健機関（WHO）は26日、緊急会合を開き、南アフリカで発見された新型コロナウイルスの新たな変異株を「懸念される変異株」に指定することを決定した。WHOは、新たな変異株「B.1.1.529」をギリシャ文字の「オミクロン」と名付けた。
CNNフィリピンは「省庁間タスクフォースは、新型コロナウイルスの新たな変異株『オミクロン株』の脅威を背景に、さらに7カ国からの入国を禁止した。オーストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアが、2021年11月28日から2021年12月15日までレッドリストに分類される」と報じた。
これに先立ち、フィリピンは、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークからの航空便の運航を一時的に停止した。
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