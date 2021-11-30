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Xiaomi　EVの年間の生産計画台数が明かされる
Xiaomi　EVの年間の生産計画台数が明かされる
ロイター通信は消息筋からの情報として、中国の家電メーカーXiaomi（シャオミ）が北京に新たに電気自動車（EV）の生産工場の建設を計画していると報じた。Xiaomiは3年後の2024年にも年間30万台近くのEVの大量生産を開始する。 2021年11月30日, Sputnik 日本
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ロイター通信によれば、Xiaomi のEV生産用の新工場の建設予定地は北京の経済経済発展地区「Beijing E-town」。EV工場はXiaomi の新たな市場開拓計画の一隅をなしており、Xiaomiはこれからの10年でEV事業におよそ15億ドルを投資していく。XiaomiはEV工場の他に北京に本社と販売事務所を開ける計画で、XiaomiのEVは中国全土を網羅するXiaomiのショップで購入できるようになる。関連ニュース
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Xiaomi　EVの年間の生産計画台数が明かされる

2021年11月30日, 22:11
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ロイター通信は消息筋からの情報として、中国の家電メーカーXiaomi（シャオミ）が北京に新たに電気自動車（EV）の生産工場の建設を計画していると報じた。Xiaomiは3年後の2024年にも年間30万台近くのEVの大量生産を開始する。
ロイター通信によれば、Xiaomi のEV生産用の新工場の建設予定地は北京の経済経済発展地区「Beijing E-town」。
EV工場はXiaomi の新たな市場開拓計画の一隅をなしており、Xiaomiはこれからの10年でEV事業におよそ15億ドルを投資していく。
XiaomiはEV工場の他に北京に本社と販売事務所を開ける計画で、XiaomiのEVは中国全土を網羅するXiaomiのショップで購入できるようになる。
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