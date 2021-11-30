登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211130/xiaomiev-9646339.html
Xiaomi EVの年間の生産計画台数が明かされる
Xiaomi EVの年間の生産計画台数が明かされる
ロイター通信は消息筋からの情報として、中国の家電メーカーXiaomi（シャオミ）が北京に新たに電気自動車（EV）の生産工場の建設を計画していると報じた。Xiaomiは3年後の2024年にも年間30万台近くのEVの大量生産を開始する。 2021年11月30日, Sputnik 日本
2021-11-30T22:11+0900
2021-11-30T22:11+0900
2021-11-30T22:11+0900
中国
自動車
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/9646314_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_327d2e456b4fb54e6458d04583100a8e.jpg
ロイター通信によれば、Xiaomi のEV生産用の新工場の建設予定地は北京の経済経済発展地区「Beijing E-town」。EV工場はXiaomi の新たな市場開拓計画の一隅をなしており、Xiaomiはこれからの10年でEV事業におよそ15億ドルを投資していく。XiaomiはEV工場の他に北京に本社と販売事務所を開ける計画で、XiaomiのEVは中国全土を網羅するXiaomiのショップで購入できるようになる。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/9646314_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f8b672df520cd77790f79f8a74e45eae.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
中国, 自動車
Xiaomi EVの年間の生産計画台数が明かされる
ロイター通信は消息筋からの情報として、中国の家電メーカーXiaomi（シャオミ）が北京に新たに電気自動車（EV）の生産工場の建設を計画していると報じた。Xiaomiは3年後の2024年にも年間30万台近くのEVの大量生産を開始する。
ロイター通信によれば
、Xiaomi のEV生産用の新工場の建設予定地は北京の経済経済発展地区「Beijing E-town」。
EV工場はXiaomi の新たな市場開拓計画の一隅をなしており、Xiaomiはこれからの10年でEV事業におよそ15億ドルを投資していく。
XiaomiはEV工場の他に北京に本社と販売事務所を開ける計画で、XiaomiのEVは中国全土を網羅するXiaomiのショップで購入できるようになる。