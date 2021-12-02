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岸田首相の所信原案判明　対コロナ「細心かつ慎重」
岸田首相の所信原案判明　対コロナ「細心かつ慎重」
... 2021年12月2日, Sputnik 日本
2021-12-02T07:52+0900
2021-12-02T08:00+0900
新型コロナウイルス
岸田文雄
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原案では、先の衆院選を踏まえ「国民からの信任を背に、コロナを克服し、新しい時代を切り開く」と強調した。(c)KYODONEWS
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岸田文雄, 国内

岸田首相の所信原案判明　対コロナ「細心かつ慎重」

2021年12月2日, 07:52 (更新: 2021年12月2日, 08:00)
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岸田文雄首相が、臨時国会召集の６日に行う所信表明演説の原案が判明した。新型コロナウイルスの「オミクロン株」拡大を踏まえたコロナ対策について「細心かつ慎重に対応するとの立場を堅持する」と表明。先月決定した経済対策の次の一手として「若者世代・子育て家庭」の所得増に向けた決意を訴える。併せて女性就労の制約となる制度の見直しにも取り組むとした。関係者が１日、明らかにした。
原案では、先の衆院選を踏まえ「国民からの信任を背に、コロナを克服し、新しい時代を切り開く」と強調した。
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