ABBA　新曲MVの利益をユニセフに全額寄付

スウェーデンのグループ「ABBA」は近く発表したニューアルバムに収録された、クリスマスがテーマの新曲「Little Things」のミュージックビデオ(MV)から得られる収益を全てユニセフ(国際連合児童基金)に寄付する。ユニセフの発表で明らかになった。 2021年12月4日, Sputnik 日本

11月上旬にABBAは約40年間で初めてとなるスタジオアルバム「ABBA Voyage」を発表し、10曲の楽曲を盛り込んだ。そのうちの2曲、「I Still Have Faith in You」と「Don't Shut Me Down」は9月上旬、すでに公開されていた。クリスマスソング「 Little Things」のMV映像はYouTubeの公式チャンネルからすでに公開されている。この公開にあたってABBAはツイッターに投稿し、「クリスマスの雰囲気を味わえる音楽」と紹介した。ユニセフの発表によると、今後5年間でこのMVから得られる収益は経済危機や、コロナウイルスのパンデミックによる学級閉鎖にさらされている子供たちの支援に充てられるという。ユニセフによると、ABBAによる協力はこれが初めてではない。1979年にABBAが「Chiquitita」を発表した際、グループは楽曲のギャラをユニセフに寄付し、その額は480万ドルに達していた。関連ニュース

