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https://jp.sputniknews.com/20211204/9670868.html
首相、福島のデジタル化拠点視察 会津若松、田園都市構想で
首相、福島のデジタル化拠点視察 会津若松、田園都市構想で
岸田文雄首相は４日、街全体をＩＴでつなぐスマートシティー構想を進める福島県会津若松市を訪れ、拠点施設を視察した。政権が掲げる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、地方でのデジタル化の好例としてアピールしたい考えだ。 2021年12月4日, Sputnik 日本
2021-12-04T14:30+0900
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首相は視察先で、市内の酒造組合によるリモート販売会や、相手が等身大に映ることで対面感覚を味わえる大画面でのオンライン会議を体験。縦２・３５メートル、横６・５メートルの画面に映った人と実際に会話し「大きさは人間の感覚にとって重要だと思った」と語った。午後はデジタル化に取り組む地元関係者と車座で意見交換する。(c)KYODONEWS
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首相、福島のデジタル化拠点視察 会津若松、田園都市構想で
岸田文雄首相は４日、街全体をＩＴでつなぐスマートシティー構想を進める福島県会津若松市を訪れ、拠点施設を視察した。政権が掲げる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、地方でのデジタル化の好例としてアピールしたい考えだ。
首相は視察先で、市内の酒造組合によるリモート販売会や、相手が等身大に映ることで対面感覚を味わえる大画面でのオンライン会議を体験。縦２・３５メートル、横６・５メートルの画面に映った人と実際に会話し「大きさは人間の感覚にとって重要だと思った」と語った。
午後はデジタル化に取り組む地元関係者と車座で意見交換する。