登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211206/3150-9681852.html
日本 トカラ列島で地震頻発 3日間で150回超
日本 トカラ列島で地震頻発 3日間で150回超
日本の鹿児島県トカラ列島近海では最近、地震が頻発しており、4日から6日にかけて震度1以上の揺れは150回以上観測されている。NHKが報じている。 2021年12月6日, Sputnik 日本
2021-12-06T17:20+0900
2021-12-06T17:20+0900
2021-12-06T17:20+0900
災害・事故・事件
国内
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/9681852.jpg?1638778803
現地では、最大震度4までの地震が4日から6日午前11時までに158回観測された。トカラ列島にある十島村役場によると、悪石島では地震による断水が発生した。日本の気象庁は、同地域で地震活動が活発化しているとして、今後数日間は強い揺れに伴う地震に注意するよう呼びかけている。FNNプライムオンラインによると、トカラ列島の諏訪之瀬島（十島村）では5日に噴火が12回発生したが、震源はこの島から離れており、噴火活動への影響はないとみられている。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件, 国内, 地震
日本 トカラ列島で地震頻発 3日間で150回超
日本の鹿児島県トカラ列島近海では最近、地震が頻発しており、4日から6日にかけて震度1以上の揺れは150回以上観測されている。NHKが報じている。
現地では、最大震度4までの地震
が4日から6日午前11時までに158回観測された。トカラ列島にある十島村役場によると、悪石島では地震による断水が発生した。
日本の気象庁は、同地域で地震活動が活発化しているとして、今後数日間は強い揺れに伴う地震に注意するよう呼びかけている。
FNNプライムオンラインによると、トカラ列島の諏訪之瀬島（十島村）では5日に噴火が12回発生したが、震源はこの島から離れており、噴火活動への影響はない
とみられている。