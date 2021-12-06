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日本　トカラ列島で地震頻発　3日間で150回超
日本　トカラ列島で地震頻発　3日間で150回超
日本の鹿児島県トカラ列島近海では最近、地震が頻発しており、4日から6日にかけて震度1以上の揺れは150回以上観測されている。NHKが報じている。 2021年12月6日, Sputnik 日本
2021-12-06T17:20+0900
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現地では、最大震度4までの地震が4日から6日午前11時までに158回観測された。トカラ列島にある十島村役場によると、悪石島では地震による断水が発生した。日本の気象庁は、同地域で地震活動が活発化しているとして、今後数日間は強い揺れに伴う地震に注意するよう呼びかけている。FNNプライムオンラインによると、トカラ列島の諏訪之瀬島（十島村）では5日に噴火が12回発生したが、震源はこの島から離れており、噴火活動への影響はないとみられている。
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日本　トカラ列島で地震頻発　3日間で150回超

2021年12月6日, 17:20
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日本の鹿児島県トカラ列島近海では最近、地震が頻発しており、4日から6日にかけて震度1以上の揺れは150回以上観測されている。NHKが報じている。
現地では、最大震度4までの地震が4日から6日午前11時までに158回観測された。トカラ列島にある十島村役場によると、悪石島では地震による断水が発生した。
日本の気象庁は、同地域で地震活動が活発化しているとして、今後数日間は強い揺れに伴う地震に注意するよう呼びかけている。
FNNプライムオンラインによると、トカラ列島の諏訪之瀬島（十島村）では5日に噴火が12回発生したが、震源はこの島から離れており、噴火活動への影響はないとみられている。
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