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トルコ東部でM4.9の地震
トルコ東部でM4.9の地震
トルコ東部でマグニチュード4.9の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2021年12月6日, Sputnik 日本
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地震は協定世界時（UTC）で5日21時46分（日本時間6時46分）に観測された。震源地はヴァン市の北47キロの地点。震源の深さは8キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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トルコ東部でM4.9の地震

2021年12月6日, 07:52 (更新: 2021年12月6日, 07:53)
© Fotolia / Belish地震計（アーカイブ）
地震計（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 06.12.2021
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トルコ東部でマグニチュード4.9の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）で5日21時46分（日本時間6時46分）に観測された。震源地はヴァン市の北47キロの地点。震源の深さは8キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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