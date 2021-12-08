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米オレゴン州沖でM5.5の地震
米オレゴン州沖でM5.5の地震
米オレゴン州沖でマグニチュード5クラスの地震が立て続けに発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月8日, Sputnik 日本
2021-12-08T08:58+0900
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地震は日本時間6時30分と6時57分に確認された。それぞれオレゴン州ニューポート市から429キロと435キロの地点で確認された。震源の深さは10キロ。この地震による津波の心配はない。関連ニュース
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米オレゴン州沖でM5.5の地震

2021年12月8日, 08:58 (更新: 2021年12月8日, 08:59)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 08.12.2021
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米オレゴン州沖でマグニチュード5クラスの地震が立て続けに発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は日本時間6時30分と6時57分に確認された。それぞれオレゴン州ニューポート市から429キロと435キロの地点で確認された。震源の深さは10キロ。
この地震による津波の心配はない。
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