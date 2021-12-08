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日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
https://jp.sputniknews.com/20211208/iss-9695845.html
日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
バイコヌール宇宙基地から宇宙船「ソユーズMS-20」を搭載した「ソユーズ2.1a」ロケットが打ち上げられ、日本人実業家の前澤友作氏、同氏の関連会社役員の平野陽三氏、同宇宙船の船長であるロシア人宇宙飛行士のアレクサンドル・ミスルキン氏が国際宇宙ステーション（ISS）へ向けて出発した。 2021年12月8日, Sputnik 日本
2021-12-08T16:40+0900
2021-12-08T16:59+0900
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ロケットは9分後、準軌道に乗る。ISSまでの飛行時間は約6時間の予定。クルーの健康状態は、正常だという。宇宙船とISSとのドッキングは、日本時間午後10時41分に予定されている。前澤氏らは、12月20日に地球に帰還する。
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日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発

2021年12月8日, 16:40 (更新: 2021年12月8日, 16:59)
© Sputnik / Maksim Blinov / TASS / POOL / フォトバンクに移行Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а - Sputnik 日本, 1920, 08.12.2021
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バイコヌール宇宙基地から宇宙船「ソユーズMS-20」を搭載した「ソユーズ2.1a」ロケットが打ち上げられ、日本人実業家の前澤友作氏、同氏の関連会社役員の平野陽三氏、同宇宙船の船長であるロシア人宇宙飛行士のアレクサンドル・ミスルキン氏が国際宇宙ステーション（ISS）へ向けて出発した。
ロケットは9分後、準軌道に乗る。ISSまでの飛行時間は約6時間の予定。
クルーの健康状態は、正常だという。
宇宙船とISSとのドッキングは、日本時間午後10時41分に予定されている。前澤氏らは、12月20日に地球に帰還する。
宇宙旅行に飛び立つ前澤友作氏と平野陽三氏 - Sputnik 日本, 1920, 08.12.2021
今日宇宙へ出発の前澤氏ら　滞在先のホテルで日本語版『庭の芝生』で見送り
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