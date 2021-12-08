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日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
バイコヌール宇宙基地から宇宙船「ソユーズMS-20」を搭載した「ソユーズ2.1a」ロケットが打ち上げられ、日本人実業家の前澤友作氏、同氏の関連会社役員の平野陽三氏、同宇宙船の船長であるロシア人宇宙飛行士のアレクサンドル・ミスルキン氏が国際宇宙ステーション（ISS）へ向けて出発した。 2021年12月8日, Sputnik 日本
2021-12-08T16:40+0900
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ロケットは9分後、準軌道に乗る。ISSまでの飛行時間は約6時間の予定。クルーの健康状態は、正常だという。宇宙船とISSとのドッキングは、日本時間午後10時41分に予定されている。前澤氏らは、12月20日に地球に帰還する。
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日本人宇宙旅行者の前澤氏と平野氏、ロシアのミスルキン宇宙飛行士がISSへ出発
2021年12月8日, 16:40 (更新: 2021年12月8日, 16:59)
バイコヌール宇宙基地から宇宙船「ソユーズMS-20」を搭載した「ソユーズ2.1a」ロケットが打ち上げられ、日本人実業家の前澤友作氏、同氏の関連会社役員の平野陽三氏、同宇宙船の船長であるロシア人宇宙飛行士のアレクサンドル・ミスルキン氏が国際宇宙ステーション（ISS）へ向けて出発した。
ロケットは9分後、準軌道に乗る。ISSまでの飛行時間は約6時間の予定。
宇宙船とISSとのドッキングは、日本時間午後10時41分に予定されている。前澤氏らは、12月20日に地球に帰還する。