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https://jp.sputniknews.com/20211209/9703239.html
米国で懸念 5Gの通信障害が航空機の器機に悪影響
米国で懸念 5Gの通信障害が航空機の器機に悪影響
5Gの通信障害が航空機の器機に悪影響を与え、民間航空の安全面で脅威となるおそれがある。ロイター通信が報じた。 2021年12月9日, Sputnik 日本
2021-12-09T17:10+0900
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米国連邦航空局の専門家らは、5G通信の潜在的危険についてオペレーターと航空企業に警告した。専門家らは、5Gによる障害が、電波高度計といった航空機の重要器機に影響を与えるおそれがあると懸念を表明した。同局は、新しい通信規格の影響を考慮し、航空機やヘリコプターの飛行操作ハンドブックの改定を推奨している。関連記事
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5Gの通信障害が航空機の器機に悪影響を与え、民間航空の安全面で脅威となるおそれがある。ロイター通信が報じた。
米国連邦航空局の専門家
らは、5G通信の潜在的危険についてオペレーターと航空企業に警告した。
専門家らは、5Gによる障害が、電波高度計といった航空機の重要器機に影響を与えるおそれがあると懸念を表明した。同局は、新しい通信規格の影響を考慮し、航空機やヘリコプターの飛行操作ハンドブックの改定を推奨している。