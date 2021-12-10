首相、核軍縮へ合意目指す ＮＰＴ会議、補佐官派遣も

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岸田文雄首相は９日、核軍縮進展に向けた方策を話し合う官民会合にオンライン出席し、来年１月に米ニューヨークで開かれる核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議で合意文書の採択を目指す意向を表明した。「私自身も世界各国のリーダーへ働き掛けを続ける」と述べたほか、核軍縮・不拡散問題担当の寺田稔首相補佐官を関係国へ派遣すると明らかにした。