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ニカラグアが台湾と断交、「中国固有の領土」
ニカラグアが台湾と断交、「中国固有の領土」
中米のニカラグア政府は台湾との関係を断絶し、台湾を中華人民共和国の分かちがたい一部であると表明した。 2021年12月10日, Sputnik 日本
2021-12-10T09:29+0900
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ニカラグア外務省の声明には、次のように記されている。声明によるとニカラグア政府は台湾との外交関係を12月9日に断交し、あらゆる連携を中止するという。関連ニュース
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ニカラグアが台湾と断交、「中国固有の領土」
中米のニカラグア政府は台湾との関係を断絶し、台湾を中華人民共和国の分かちがたい一部であると表明した。
ニカラグア外務省の声明には、次のように記されている。
ニカラグア共和国政府は、世界には一つの中国しか存在しないことを認める。中華人民共和国は中国全土を代表する唯一の合法的な政府であり、台湾は中国固有の一部である。
声明によるとニカラグア政府は台湾との外交関係を12月9日に断交し、あらゆる連携を中止するという。