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高市氏「外交団送るべきでない」　北京五輪巡り早期表明求める
高市氏「外交団送るべきでない」　北京五輪巡り早期表明求める
自民党の高市早苗政調会長は１０日のインターネット番組で、来年２月の北京冬季五輪に政府代表を派遣しない「外交ボイコット」を巡る日本の対応に関し「外交団は送るべきではない。早く表明するべきだ」と語った。中国の人権侵害を理由に挙げ「仮に台湾が香港のようになったら、日本の安全保障に重大な影響を及ぼす」と述べた。 2021年12月11日, Sputnik 日本
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世耕弘成参院幹事長は記者会見で政府に早期の判断を求めた。先進７カ国（Ｇ７）は足並みがそろいつつあるとし「日本もできるだけ早いタイミングで判断すればいい」とした。政府が外交使節団を派遣する場合は「少なくともハイレベルにはならないのではないか」とも語った。(c)KYODONEWS
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高市氏「外交団送るべきでない」　北京五輪巡り早期表明求める

2021年12月11日, 08:00
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自民党の高市早苗政調会長は１０日のインターネット番組で、来年２月の北京冬季五輪に政府代表を派遣しない「外交ボイコット」を巡る日本の対応に関し「外交団は送るべきではない。早く表明するべきだ」と語った。中国の人権侵害を理由に挙げ「仮に台湾が香港のようになったら、日本の安全保障に重大な影響を及ぼす」と述べた。
世耕弘成参院幹事長は記者会見で政府に早期の判断を求めた。先進７カ国（Ｇ７）は足並みがそろいつつあるとし「日本もできるだけ早いタイミングで判断すればいい」とした。政府が外交使節団を派遣する場合は「少なくともハイレベルにはならないのではないか」とも語った。
(c)KYODONEWS
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