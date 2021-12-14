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https://jp.sputniknews.com/20211214/2-9734900.html
奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人 心肺停止
奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人 心肺停止
日本の奈良県生駒市のコンクリート製造工場で作業員2人が生き埋めになった事故で、2人は救助されたが心肺停止の状態。NHKが消防を引用して報じた。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T21:05+0900
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NHKによると、14日、奈良県生駒市にあるコンクリート製造工場で70代の男性作業員2人が、サイロの中ではしごを取り付ける作業中に転落した。2人は救助されたが、消防隊員が2人が心肺停止の状態であることを確認したという。関連ニュース
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奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人 心肺停止
2021年12月14日, 21:05 (更新: 2021年12月14日, 21:47)
日本の奈良県生駒市のコンクリート製造工場で作業員2人が生き埋めになった事故で、2人は救助されたが心肺停止の状態。NHKが消防を引用して報じた。
NHKによると
、14日、奈良県生駒市にあるコンクリート製造工場で70代の男性作業員2人が、サイロの中ではしごを取り付ける作業中に転落した。
2人は救助されたが、消防隊員が2人が心肺停止の状態であることを確認したという。