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奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人 心肺停止

奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人 心肺停止

日本の奈良県生駒市のコンクリート製造工場で作業員2人が生き埋めになった事故で、2人は救助されたが心肺停止の状態。NHKが消防を引用して報じた。 2021年12月14日, Sputnik 日本

2021-12-14T21:05+0900

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NHKによると、14日、奈良県生駒市にあるコンクリート製造工場で70代の男性作業員2人が、サイロの中ではしごを取り付ける作業中に転落した。2人は救助されたが、消防隊員が2人が心肺停止の状態であることを確認したという。関連ニュース

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