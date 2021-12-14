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奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人　心肺停止
奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人　心肺停止
日本の奈良県生駒市のコンクリート製造工場で作業員2人が生き埋めになった事故で、2人は救助されたが心肺停止の状態。NHKが消防を引用して報じた。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T21:05+0900
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NHKによると、14日、奈良県生駒市にあるコンクリート製造工場で70代の男性作業員2人が、サイロの中ではしごを取り付ける作業中に転落した。2人は救助されたが、消防隊員が2人が心肺停止の状態であることを確認したという。関連ニュース
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奈良県のコンクリート製造工場で生埋めの2人　心肺停止

2021年12月14日, 21:05 (更新: 2021年12月14日, 21:47)
© Fotolia / Moonrise福井放送元社長を逮捕　ひき逃げ容疑
福井放送元社長を逮捕　ひき逃げ容疑 - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
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日本の奈良県生駒市のコンクリート製造工場で作業員2人が生き埋めになった事故で、2人は救助されたが心肺停止の状態。NHKが消防を引用して報じた。
NHKによると、14日、奈良県生駒市にあるコンクリート製造工場で70代の男性作業員2人が、サイロの中ではしごを取り付ける作業中に転落した。
2人は救助されたが、消防隊員が2人が心肺停止の状態であることを確認したという。
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