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https://jp.sputniknews.com/20211214/9732207.html
日本 梅毒の感染者数が過去最多
日本 梅毒の感染者数が過去最多
日本では、性行為などによってうつる感染症・梅毒の感染者報告数が過去最多となった。共同通信が報じた。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T15:16+0900
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日本の国立感染症研究所は14日、梅毒について、今年1月から12月5日までの感染者報告数が7134人になったと発表した。共同通信によると、これまで最多だった2018年の7007人を上回った。都道府県別にみると、東京が2226人と最も多く、次いで大阪761人、愛知379人などとなっている。
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日本では、性行為などによってうつる感染症・梅毒の感染者報告数が過去最多となった。共同通信が報じた。
日本の国立感染症研究所
は14日、梅毒について、今年1月から12月5日までの感染者報告数が7134人になったと発表した。
共同通信によると
、これまで最多だった2018年の7007人を上回った。
都道府県別にみると、東京が2226人と最も多く、次いで大阪761人、愛知379人などとなっている。