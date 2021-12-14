https://jp.sputniknews.com/20211214/9732207.html

日本 梅毒の感染者数が過去最多

日本 梅毒の感染者数が過去最多

日本では、性行為などによってうつる感染症・梅毒の感染者報告数が過去最多となった。共同通信が報じた。 2021年12月14日, Sputnik 日本

2021-12-14T15:16+0900

2021-12-14T15:16+0900

2021-12-14T15:16+0900

社会

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/416/12/4161289_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b9e9a3c1e5009a3dbe9171af84c8d626.jpg

日本の国立感染症研究所は14日、梅毒について、今年1月から12月5日までの感染者報告数が7134人になったと発表した。共同通信によると、これまで最多だった2018年の7007人を上回った。都道府県別にみると、東京が2226人と最も多く、次いで大阪761人、愛知379人などとなっている。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

社会, 国内