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日米合同防災訓練　原子力空母から放射性物質が漏れた事故を想定
日米合同防災訓練　原子力空母から放射性物質が漏れた事故を想定
日本の神奈川県横須賀市で15日、在日米海軍横須賀基地に配備されている原子力空母ロナルド・レーガンから放射性物質が漏れた事故を想定した日米合同防災訓練が行われた。共同通信が報じた。 2021年12月15日, Sputnik 日本
2021-12-15T14:31+0900
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共同通信によると、訓練は、横須賀基地に配備されている原子力空母ロナルド・レーガンから微量の放射性物質を含む冷却水が海中に漏れた事故を想定している。横須賀市や米海軍が中心となり、日本の海上自衛隊や原子力規制庁、在日米大使館など計11機関からおよそ140人が参加した。訓練では、日米間の連絡手段などが確認されたり、海水や海底の汚染状況が調査されたという。関連ニュース
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日米合同防災訓練　原子力空母から放射性物質が漏れた事故を想定

2021年12月15日, 14:31 (更新: 2021年12月15日, 14:33)
© REUTERS / Toru HanaiАмериканский авианосец "Рональд Рейган"
Американский авианосец Рональд Рейган - Sputnik 日本, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Toru Hanai
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日本の神奈川県横須賀市で15日、在日米海軍横須賀基地に配備されている原子力空母ロナルド・レーガンから放射性物質が漏れた事故を想定した日米合同防災訓練が行われた。共同通信が報じた。
共同通信によると、訓練は、横須賀基地に配備されている原子力空母ロナルド・レーガンから微量の放射性物質を含む冷却水が海中に漏れた事故を想定している。横須賀市や米海軍が中心となり、日本の海上自衛隊や原子力規制庁、在日米大使館など計11機関からおよそ140人が参加した。
訓練では、日米間の連絡手段などが確認されたり、海水や海底の汚染状況が調査されたという。
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