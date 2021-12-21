登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211221/9828478.html
沖縄 クラスター発生の米基地兵士、酒気帯び運転の疑いで逮捕
沖縄 クラスター発生の米基地兵士、酒気帯び運転の疑いで逮捕
日本の沖縄県にある米海兵隊基地キャンプ・ハンセン所属の兵士が20日夜、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕された。日本のマスコミが報じた。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T15:50+0900
2021-12-21T15:50+0900
2021-12-21T16:05+0900
沖縄
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/9828546_0:146:2794:1718_1920x0_80_0_0_a31264cfb6ffa408fed6d2ada78e3197.jpg
逮捕されたのは、米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵、ウィリアム・レナーレス容疑者（25）。NHKによると、容疑者は日本時間20日午後11時50分ごろ、沖縄県北谷町の国道58号線で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いが持たれている。キャンプ・ハンセンでは、新型コロナウイルスの大規模なクラスターが発生している。日本のマスコミによると、同基地では186人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されている。共同通信によると、日本は米側に基地内外での行動制限を要請していた。
沖縄
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/9828546_155:0:2639:1863_1920x0_80_0_0_d9f4c6aef06d1a47f5594fa4fcf201e7.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
沖縄, 国内
沖縄 クラスター発生の米基地兵士、酒気帯び運転の疑いで逮捕
2021年12月21日, 15:50 (更新: 2021年12月21日, 16:05)
日本の沖縄県にある米海兵隊基地キャンプ・ハンセン所属の兵士が20日夜、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕された。日本のマスコミが報じた。
逮捕されたのは、米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵、ウィリアム・レナーレス容疑者（25）。
NHKによると
、容疑者は日本時間20日午後11時50分ごろ、沖縄県北谷町の国道58号線で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いが持たれている。
キャンプ・ハンセンでは、新型コロナウイルスの大規模なクラスター
が発生している。
日本のマスコミによると、同基地では186人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されている。
共同通信によると
、日本は米側に基地内外での行動制限を要請していた。