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首相「年末年始に牛乳飲んで」　大量廃棄懸念し協力呼び掛け
首相「年末年始に牛乳飲んで」　大量廃棄懸念し協力呼び掛け
岸田文雄首相は２１日の記者会見で、牛乳や乳製品の原料となる生乳の供給過剰で年末年始に大量廃棄される懸念が出ていることを受け、国民に消費拡大への協力を呼び掛けた。「年末年始に牛乳をいつもより一杯多く飲み、料理に乳製品を活用してほしい」と述べた。 2021年12月22日, Sputnik 日本
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牛乳や乳製品は、新型コロナウイルス禍で飲食店向けなどの需要が落ち込んでいる。年末年始は学校給食向けの需要もなくなるため、余剰が生じる可能性が指摘されている。(c)KYODONEWS
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首相「年末年始に牛乳飲んで」　大量廃棄懸念し協力呼び掛け

2021年12月22日, 10:30
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岸田文雄首相は２１日の記者会見で、牛乳や乳製品の原料となる生乳の供給過剰で年末年始に大量廃棄される懸念が出ていることを受け、国民に消費拡大への協力を呼び掛けた。「年末年始に牛乳をいつもより一杯多く飲み、料理に乳製品を活用してほしい」と述べた。
牛乳や乳製品は、新型コロナウイルス禍で飲食店向けなどの需要が落ち込んでいる。年末年始は学校給食向けの需要もなくなるため、余剰が生じる可能性が指摘されている。
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