https://jp.sputniknews.com/20211223/88-9845954.html

上皇明仁が88歳米寿に 両陛下が祝賀

上皇明仁が88歳米寿に 両陛下が祝賀

23日、日本の上皇明仁が88歳の米寿の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下から祝賀を受けた。NHKが報じた。 2021年12月23日, Sputnik 日本

2021-12-23T19:00+0900

2021-12-23T19:00+0900

2021-12-23T19:58+0900

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/06/01/8430013_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a455d585582c2fb93068fa1e825db8f7.jpg

同日午前、天皇皇后両陛下が上皇夫妻の仮住まいである港区の仙洞仮御所を訪ね、米寿のお祝いをした。秋篠宮文仁親王もお祝いのために訪問している。報道によれば、米寿を迎えた上皇は、確かな記録が残る飛鳥時代の推古天皇以降で最高齢の天皇となった。昨年の上皇の誕生日は、新型コロナウイルスの影響から祝賀行事が見送られたが、今年は出席者を限定するなど感染防止に留意しばがら実施された。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内