https://jp.sputniknews.com/20211223/9841972.html

整備新幹線の建設費２４００億円 北海道を増額、北陸・九州は減額

整備新幹線の建設費２４００億円 北海道を増額、北陸・九州は減額

... 2021年12月23日, Sputnik 日本

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事業費のうち国費は３年連続の８０４億円で来年度予算案に計上する。建設中３区間のうち、北海道・新函館北斗―札幌の事業費は１３５０億円を配分する。３１年春ごろの開業に向けて工事が本格化するため、２１年度比で４００億円増やす。(c)KYODONEWS

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