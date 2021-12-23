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整備新幹線の建設費２４００億円　北海道を増額、北陸・九州は減額
整備新幹線の建設費２４００億円　北海道を増額、北陸・九州は減額
... 2021年12月23日, Sputnik 日本
2021-12-23T08:19+0900
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事業費のうち国費は３年連続の８０４億円で来年度予算案に計上する。建設中３区間のうち、北海道・新函館北斗―札幌の事業費は１３５０億円を配分する。３１年春ごろの開業に向けて工事が本格化するため、２１年度比で４００億円増やす。(c)KYODONEWS
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整備新幹線の建設費２４００億円　北海道を増額、北陸・九州は減額

2021年12月23日, 08:19
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政府は２２日、２０２２年度の整備新幹線建設費を自治体負担などを含む事業費ベースで、２４００億円とする方針を固めた。工事がピークを過ぎた区間があることなどから、２１年度の４８６０億円から半減。路線別配分は北海道・新函館北斗―札幌を増額する一方、北陸・金沢―敦賀（福井県）、九州・長崎ルート武雄温泉（佐賀県）―長崎の２区間は減らす。
事業費のうち国費は３年連続の８０４億円で来年度予算案に計上する。
建設中３区間のうち、北海道・新函館北斗―札幌の事業費は１３５０億円を配分する。３１年春ごろの開業に向けて工事が本格化するため、２１年度比で４００億円増やす。(c)KYODONEWS
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