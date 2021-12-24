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政府、デジタル構想実現に重点　２２年ＳＤＧｓプラン
政府、デジタル構想実現に重点　２２年ＳＤＧｓプラン
政府は２４日、国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」実現を目指す推進本部（本部長・岸田文雄首相）の会合を官邸で開いた。来年取り組む具体的施策を定めた「アクションプラン２０２２」を決定。首相が掲げる「デジタル田園都市国家構想」の実現や、脱炭素社会の実現を目指す「クリーンエネルギー戦略」の策定を重点事項に掲げた。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T13:13+0900
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首相は会合で「持続可能な経済を見いだす新しい資本主義をいち早く実現し、ＳＤＧｓ達成という世界、時代が直面する挑戦を先導する」と決意を示した。２０５０年の温室効果ガス排出実質ゼロに向け、送配電網の強化や蓄電池導入拡大などの投資を進めるとした。(c)KYODONEWS
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政府、デジタル構想実現に重点　２２年ＳＤＧｓプラン

2021年12月24日, 13:13
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政府は２４日、国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」実現を目指す推進本部（本部長・岸田文雄首相）の会合を官邸で開いた。来年取り組む具体的施策を定めた「アクションプラン２０２２」を決定。首相が掲げる「デジタル田園都市国家構想」の実現や、脱炭素社会の実現を目指す「クリーンエネルギー戦略」の策定を重点事項に掲げた。
首相は会合で「持続可能な経済を見いだす新しい資本主義をいち早く実現し、ＳＤＧｓ達成という世界、時代が直面する挑戦を先導する」と決意を示した。
２０５０年の温室効果ガス排出実質ゼロに向け、送配電網の強化や蓄電池導入拡大などの投資を進めるとした。
(c)KYODONEWS
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