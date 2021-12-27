登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211227/9866712.html
韓国の医薬品当局　米ファイザー製新型コロナ経口薬「パクスロビド」の緊急使用を承認
韓国の医薬品当局　米ファイザー製新型コロナ経口薬「パクスロビド」の緊急使用を承認
27日、韓国の医薬品当局が米ファイザー社製の新型コロナウイルス用経口治療薬「パクスロビド」の緊急使用を承認した。同国で新型コロナ経口治療薬が導入さえるのは今回がはじめてとなる。ロイター通信が報じた。 2021年12月27日, Sputnik 日本
2021-12-27T17:49+0900
2021-12-27T17:49+0900
新型コロナウイルス
韓国
pfizer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/8618318_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_a9810bce303afe9e72a7638f8ab6a343.jpg
同薬の使用は、体重40キロ以上の12歳以上の患者で、中程度から軽度の症状ではあるが、基礎疾患があるなど重症化リスクが高い場合とされる。韓国では新型コロナウイルス用ワクチンの接種を国民の92％（18歳以上）が受けているが、新規感染者数が過去最多を記録している。医療崩壊が懸念されることから、ソーシャルディスタンス規制が再度強化されている。同規制は11月に緩和されたばかりだった。関連記事
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/8618318_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_206fea845210238054d9cc1a228dd0ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
韓国, pfizer

韓国の医薬品当局　米ファイザー製新型コロナ経口薬「パクスロビド」の緊急使用を承認

2021年12月27日, 17:49
© REUTERS / Dado RuvicШприц с ампулой на фоне логотипа Pfizer
Шприц с ампулой на фоне логотипа Pfizer - Sputnik 日本, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
フォローする
27日、韓国の医薬品当局が米ファイザー社製の新型コロナウイルス用経口治療薬「パクスロビド」の緊急使用を承認した。同国で新型コロナ経口治療薬が導入さえるのは今回がはじめてとなる。ロイター通信が報じた。
同薬の使用は、体重40キロ以上の12歳以上の患者で、中程度から軽度の症状ではあるが、基礎疾患があるなど重症化リスクが高い場合とされる。
韓国では新型コロナウイルス用ワクチンの接種を国民の92％（18歳以上）が受けているが、新規感染者数が過去最多を記録している。医療崩壊が懸念されることから、ソーシャルディスタンス規制が再度強化されている。同規制は11月に緩和されたばかりだった。
関連記事
ファイザーとモデルナ　2回目接種から半年後、「オミクロン株」への防御効果ない
ファイザーの抗ウイルス薬　ハイリスク患者の入院率をさげる
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
17:49韓国の医薬品当局　米ファイザー製新型コロナ経口薬「パクスロビド」の緊急使用を承認
17:27バイデン政権誕生、タリバンの復権、露米首脳会談：2021年、注目の政治ニュース
17:06在日米軍関係者、26日から出発72時間前の検査を開始＝松野官房長官
16:46外国人の新規入国停止を日本人の約90％が支持
16:29ビル・ゲイツ氏が言及　2022年の懸案事項の主な原因
15:59日本政府　国家備蓄石油の売却のため入札を開始
15:43安倍元首相、南クリル2島返還への転換認める発言　日本政府「コメントすることは差し控えたい」
14:50東京渋谷区、年末カウントダウンイベント中止
14:17日本の医療施設、ロシア製新型コロナワクチンの効能検証実施へ
13:32日本　オミクロン株感染者、半数近くが市中感染＝NHK
12:39日本　近畿北部で記録的な大雪　交通に影響
11:44新型コロナワクチン、世界で約90億回が接種される＝ブルームバーグ
10:47テニスのルブリョフが新型コロナ感染　全豪オープン準備中に
10:16ロシアーNATO理事会招集に向け、両者が連絡　1月12日開催か
09:10バイデン大統領、南アのツツ元大主教死去に追悼の意　アパルトヘイト撤廃に尽力
08:24羽生選手は4回転アクセルの世界への扉を開く＝ロシア功労コーチ
07:40米ホプキンス大学　「ホームアローン」を例にコロナワクチンの作用を説明
07:00COVID-19　新型コロナウイルスは体内すべての臓器に侵入、最大200日持続
05:55共同訓練、沖縄・尖閣占拠を想定　自衛隊と海保、類似地形の島で
04:45南アフリカ政府　マンデラ氏の刑務所独房の鍵　NY競売出品に反対