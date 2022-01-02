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参院選勝利へ虎視眈々 寅年生まれ国会議員６９人
参院選勝利へ虎視眈々 寅年生まれ国会議員６９人
今年の干支である寅年に生まれた国会議員は衆院４６人、参院２３人の計６９人だ。政治決戦となる夏の参院選に向けて「党の支持率回復を図り、獲物を仕留めるトラの姿を見せたい」（立憲民主党の泉健太代表）と虎視眈々と準備を進める。 2022年1月2日, Sputnik 日本
2022-01-02T23:00+0900
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最年長の７２歳を迎えるのは自民党の遠藤利明選対委員長ら１２人。遠藤氏は「『虎は千里往って千里還る』と言う。参院選勝利のために日本中を駆け巡る」と強調した。還暦の１９６２年生まれは松野博一官房長官ら２８人。泉氏ら７４年生まれは２８人、最年少の８６年生まれは自民の鈴木貴子外務副大臣だけだ。(c)KYODONEWS
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参院選勝利へ虎視眈々 寅年生まれ国会議員６９人
今年の干支である寅年に生まれた国会議員は衆院４６人、参院２３人の計６９人だ。政治決戦となる夏の参院選に向けて「党の支持率回復を図り、獲物を仕留めるトラの姿を見せたい」（立憲民主党の泉健太代表）と虎視眈々と準備を進める。
最年長の７２歳を迎えるのは自民党の遠藤利明選対委員長ら１２人。遠藤氏は「『虎は千里往って千里還る』と言う。参院選勝利のために日本中を駆け巡る」と強調した。
還暦の１９６２年生まれは松野博一官房長官ら２８人。泉氏ら７４年生まれは２８人、最年少の８６年生まれは自民の鈴木貴子外務副大臣だけだ。