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国会、オミクロン対策が争点　与野党、参院選にらみ論戦
国会、オミクロン対策が争点　与野党、参院選にらみ論戦
... 2022年1月9日, Sputnik 日本
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会期は６月１５日まで１５０日間となる。１７日は首相の施政方針演説など政府４演説を実施。これを受け、衆参両院で各党代表質問が行われる。(c)KYODONEWS
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国会、オミクロン対策が争点　与野党、参院選にらみ論戦

2022年1月9日, 07:58 (更新: 2022年1月9日, 08:21)
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第２０８通常国会は１７日に召集される。オミクロン株の感染者が急増する新型コロナウイルス対策が最大のテーマ。夏の参院選をにらみ、「まん延防止等重点措置」の適用を余儀なくされた政府、与党と、感染源との指摘がある在日米軍基地など、水際対策の不備を追及する野党が激しい論戦を展開する。国会議員に月額１００万円が支給される「文書通信交通滞在費」の見直しや、憲法改正も争点になりそうだ。
会期は６月１５日まで１５０日間となる。１７日は首相の施政方針演説など政府４演説を実施。これを受け、衆参両院で各党代表質問が行われる。
(c)KYODONEWS
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