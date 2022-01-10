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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220110/9915289.html
米研究チーム コロナ感染後の抗体が「健康な細胞を攻撃する可能性」
米研究チーム コロナ感染後の抗体が「健康な細胞を攻撃する可能性」
米国の研究チームが、新型コロナウイルス感染症罹患者にできる抗体が、臓器の健康な細胞や組織を誤って攻撃する可能性があることを発見した。専門誌「Journal of Translational Medicine」が伝えている。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T04:01+0900
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新型コロナウイルス
研究
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https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/8141882_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b771b3cdd361a7d43692807598c3ae7.jpg
米ロサンゼルス心臓研究所のチームは、ワクチン接種が始まる前にCOVID-19罹患した人々を観察。観察期間全体を通して、被験者すべてに「不正な抗体」レベルの向上が確認されたという。「不正な抗体」は慢性炎症を誘発し、間接、皮膚、神経系の損傷を招く可能性があるという。関連記事
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研究
米研究チーム コロナ感染後の抗体が「健康な細胞を攻撃する可能性」
米国の研究チームが、新型コロナウイルス感染症罹患者にできる抗体が、臓器の健康な細胞や組織を誤って攻撃する可能性があることを発見した。専門誌「Journal of Translational Medicine」が伝えている。
米ロサンゼルス心臓研究所のチーム
は、ワクチン接種が始まる前にCOVID-19罹患した人々を観察。
観察期間全体を通して、被験者すべてに「不正な抗体」レベルの向上が確認されたという。「不正な抗体」は慢性炎症を誘発し、間接、皮膚、神経系の損傷を招く可能性があるという。