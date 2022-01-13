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https://jp.sputniknews.com/20220113/5-9940169.html
韓国 ハヌル原発5号機が自動停止
韓国 ハヌル原発5号機が自動停止
韓国水力・原子力会社（KHNP）は、同国の首都ソウルから330キロに位置するハヌル原子力発電所5号機が、故障により自動停止したと発表した。聯合ニュースが報じた。 2022年1月13日, Sputnik 日本
2022-01-13T14:58+0900
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2022-01-13T15:12+0900
国際
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KHNPは「１月１３日午前１時２６分、機械的な故障により、慶尚北道蔚珍郡にあるハヌル原子力発電所５号機が自動停止した」と発表した。同社によると、放射能漏れはなく、冷却材ポンプの故障で原子炉が停止したという。現場では原子力安全委員会が活動しており、問題の解決に取り組んでいる。5号機のメンテナンスは2021年7月に実施されていたという。関連ニュース
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韓国 ハヌル原発5号機が自動停止
2022年1月13日, 14:58 (更新: 2022年1月13日, 15:12)
韓国水力・原子力会社（KHNP）は、同国の首都ソウルから330キロに位置するハヌル原子力発電所5号機が、故障により自動停止したと発表した。聯合ニュースが報じた。
KHNPは「１月１３日午前１時２６分、機械的な故障により、慶尚北道蔚珍郡にあるハヌル原子力発電所５号機が自動停止した」と発表した。同社によると、放射能漏れはなく、冷却材ポンプの故障で原子炉が停止したという。
現場では原子力安全委員会が活動しており、問題の解決に取り組んでいる。5号機のメンテナンスは2021年7月に実施されていたという。