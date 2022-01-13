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韓国の文大統領、北京五輪へ出席しないか　
韓国の文大統領、北京五輪へ出席しないか　
韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領は来月開かれる北京冬季オリンピック（五輪）に出席しない。韓国大統領府関係者が12日、明らかにした。 2022年1月13日, Sputnik 日本
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関係者によると、政府は文氏の出席は検討していないが、適切な代表団が派遣されるよう検討している。これより前、米政府は、北京冬季五輪への選手の出場は可能だが、政府関係者を派遣させない「外交ボイコット」を実施すると発表していた。一方、文氏は韓国が2022年北京冬季オリンピックの外交ボイコットへの参加を検討していないと表明していた。ザ・ヒル紙によると、多くの国々は米国の「外交的ボイコット」を支持せず、自国の外交使節団の派遣を予定している。北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。関連ニュース
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韓国の文大統領、北京五輪へ出席しないか　

2022年1月13日, 10:40
© AP Photo / South Korea Presidential Blue HouseПрезидент Южной Кореи Мун Джэин во время телефонного разговора
Президент Южной Кореи Мун Джэин во время телефонного разговора - Sputnik 日本, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / South Korea Presidential Blue House
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韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領は来月開かれる北京冬季オリンピック（五輪）に出席しない。韓国大統領府関係者が12日、明らかにした。
関係者によると、政府は文氏の出席は検討していないが、適切な代表団が派遣されるよう検討している。
これより前、米政府は、北京冬季五輪への選手の出場は可能だが、政府関係者を派遣させない「外交ボイコット」を実施すると発表していた
一方、文氏は韓国が2022年北京冬季オリンピックの外交ボイコットへの参加を検討していないと表明していた。
北朝鮮 - Sputnik 日本, 1920, 07.01.2022
北朝鮮、北京五輪不参加を表明　「敵対勢力」の動きにより
1月7日, 09:32
ザ・ヒル紙によると、多くの国々は米国の「外交的ボイコット」を支持せず、自国の外交使節団の派遣を予定している。
北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。
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