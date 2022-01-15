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ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇 10月27日以来の最高値

ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇 10月27日以来の最高値

世界の原油価格は続伸している。ブレント原油先物は1バレル＝86ドルを記録、10月27日以来の最高値となった。一週間の間で原油価格の上昇率は5～6％に達している。 2022年1月15日, Sputnik 日本

2022-01-15T08:23+0900

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日本時間午前3時10分時点で、ブレント原油先物3月物の価格は1.74%増の85.94ドル、一時は86.09ドルに達し、2021年10月末以来の最高値となった。WTI先物2月物の価格は2.12%増の83.86ドルとなっている。ブレント、WTIの価格は一週間でそれぞれ5.2％、6.4％も上昇した。価格高騰の背景にはドル安と需要の増加がある。関連ニュース

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