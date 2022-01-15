登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220115/9953565.html
ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇　10月27日以来の最高値
ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇　10月27日以来の最高値
世界の原油価格は続伸している。ブレント原油先物は1バレル＝86ドルを記録、10月27日以来の最高値となった。一週間の間で原油価格の上昇率は5～6％に達している。 2022年1月15日, Sputnik 日本
2022-01-15T08:23+0900
2022-01-15T08:23+0900
石油
opec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/570/26/5702675_0:63:3076:1793_1920x0_80_0_0_c12bf8411e7212b161a81bd102af28d7.jpg
日本時間午前3時10分時点で、ブレント原油先物3月物の価格は1.74%増の85.94ドル、一時は86.09ドルに達し、2021年10月末以来の最高値となった。WTI先物2月物の価格は2.12%増の83.86ドルとなっている。ブレント、WTIの価格は一週間でそれぞれ5.2％、6.4％も上昇した。価格高騰の背景にはドル安と需要の増加がある。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/570/26/5702675_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_12d2b34ef4c8d9247a93eaa8c90e4e1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
石油, opec

ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇　10月27日以来の最高値

2022年1月15日, 08:23
© Sputnik / Maxim Bogodvid / フォトバンクに移行原油
原油 - Sputnik 日本, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Maxim Bogodvid
/
フォトバンクに移行
フォローする
世界の原油価格は続伸している。ブレント原油先物は1バレル＝86ドルを記録、10月27日以来の最高値となった。一週間の間で原油価格の上昇率は5～6％に達している。
日本時間午前3時10分時点で、ブレント原油先物3月物の価格は1.74%増の85.94ドル、一時は86.09ドルに達し、2021年10月末以来の最高値となった。WTI先物2月物の価格は2.12%増の83.86ドルとなっている。
ブレント、WTIの価格は一週間でそれぞれ5.2％、6.4％も上昇した。価格高騰の背景にはドル安と需要の増加がある。
関連ニュース
ニッケル、10年ぶり高値　EV市場の成長で
中国の「グリーンオリンピック」に暗雲　北京のスモッグで
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
08:23ブレント原油、1バレル＝86ドルまで上昇　10月27日以来の最高値
07:58日仏、今月中旬にも２プラス２　インド太平洋で防衛協力
07:16中印協議　ヒマラヤ係争地域で冬季の対立はなしで合意
06:10「社会に否定的影響」　中国がフィギュア集めのKFCにボイコット
05:07中国　NFT用の独自の市場創設へ
04:06米マイクロソフト　ゲイツ氏へのセクハラ告発を調査すると発表
03:03タイ　オミクロン株を風土病と認定へ　今年中にも
02:05北朝鮮のハッカー　2021年に450億円相当の仮想通貨を盗む
01:34米テスラ　一部の商品がドージコインで決済可能に　ドージコイン価格は20％上昇
01:15フィギュア欧州選手権アイスダンス　リズムは露シニツィナ/カツァラポフ組が首位
01:01WHO　新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
昨日EU、「ゴールデンパスポート」が原因でバヌアツといさかいの可能性
昨日スキー場でパイプ破損　リフト客に噴出した水が直撃　米
昨日ロシア外務省　日米同盟への憂慮を表明
昨日Apple、iOS 14の利用継続を禁止
昨日日本政府　濃厚接触者の待機期間を10日に短縮　医療従事者は6日で解除
昨日お見合い中にロックダウン　中国人女性がよく知らない男性宅に数日間滞在する事態に
昨日大阪ビル放火　容疑者、半年前から犯行を準備　スマートフォンに記録
昨日直径1キロの小惑星が地球にもうすぐ接近　NASAが発表
昨日ラブロフ外相、訪日を計画