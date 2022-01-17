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https://jp.sputniknews.com/20220117/uae-9964886.html
韓国、UAEに地対空ミサイル売却合意
韓国、UAEに地対空ミサイル売却合意
韓国の聯合ニュースによると、韓国は中距離地対空ミサイルの売却でアラブ首長国連邦（UAE）と合意し、両国は覚書に調印した。 2022年1月17日, Sputnik 日本
2022-01-17T08:32+0900
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韓国の文大統領は、訪問先のUAEのドバイでムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥームUAE首相と会談後、覚書に調印したという。聯合ニュースによると、取引価格は35億ドル（約3998億円）に達する可能性がある。韓国装備品調達プログラム管理局によると、韓国の迎撃ミサイルシステム「天弓2」は、中距離地対空誘導弾を搭載したミサイルシステム「天弓」を近代化したバージョンで、航空機とミサイルを同時に攻撃するための多機能レーダーを備えている。関連ニュース
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韓国、UAEに地対空ミサイル売却合意
韓国の聯合ニュースによると、韓国は中距離地対空ミサイルの売却でアラブ首長国連邦（UAE）と合意し、両国は覚書に調印した。
韓国の文大統領は、訪問先のUAEのドバイでムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥームUAE首相と会談後、覚書に調印したという。
聯合ニュース
によると、取引価格は35億ドル（約3998億円）に達する可能性がある。
韓国装備品調達プログラム管理局によると、韓国の迎撃ミサイルシステム「天弓2」は、中距離地対空誘導弾を搭載したミサイルシステム「天弓」を近代化したバージョンで、航空機とミサイルを同時に攻撃するための多機能レーダーを備えている。