登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220118/31-9976431.html
長野・八ヶ岳連峰　遭難した男女3人を発見　うち1人が死亡
長野・八ヶ岳連峰　遭難した男女3人を発見　うち1人が死亡
日本の長野県の八ヶ岳連峰で17日に遭難した高齢の男女3人が18日午前、全員発見された。そのうち女性1人（71）が意識不明となっていたが、その後死亡が確認された。NHKが報じた。 2022年1月18日, Sputnik 日本
2022-01-18T20:16+0900
2022-01-18T20:16+0900
事故
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/12/9976487_0:47:2560:1487_1920x0_80_0_0_ee742dd48a14205cc46025426d3d3f37.jpg
遭難したのは70代から80代の男女3人。3人は16日に八ヶ岳連峰に入山したが、17日午後7時半すぎ、標高約2600メートルの天狗岳の山頂付近で身動きがとれなくなり消防に救助を要請した。18日早朝から警察の山岳救助隊などが捜索したところ、午前8時前に山頂付近で3人を発見。発見時、3人のうち女性1人は意識不明の状態だったが、その後死亡が確認された。ほかの男性2人はいずれも怪我はなく、同日午後、山岳救助隊などに伴われて下山。茅野市内の病院で診察を受けたという。警察は今後、3人が遭難した状況について詳しく調査する方針。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/12/9976487_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_73ede2679e0d095291ff9ea7ef3c32b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
事故, 国内

長野・八ヶ岳連峰　遭難した男女3人を発見　うち1人が死亡

2022年1月18日, 20:16
CC BY-SA 3.0 / Tamachi1011 / Mount Tateshina (Tateshinayama) seen from the SSWГора Татешина горного хребта Яцугатаке в Японии
Гора Татешина горного хребта Яцугатаке в Японии - Sputnik 日本, 1920, 18.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Tamachi1011 / Mount Tateshina (Tateshinayama) seen from the SSW
フォローする
日本の長野県の八ヶ岳連峰で17日に遭難した高齢の男女3人が18日午前、全員発見された。そのうち女性1人（71）が意識不明となっていたが、その後死亡が確認された。NHKが報じた。
遭難したのは70代から80代の男女3人。3人は16日に八ヶ岳連峰に入山したが、17日午後7時半すぎ、標高約2600メートルの天狗岳の山頂付近で身動きがとれなくなり消防に救助を要請した。

18日早朝から警察の山岳救助隊などが捜索したところ、午前8時前に山頂付近で3人を発見。発見時、3人のうち女性1人は意識不明の状態だったが、その後死亡が確認された

ほかの男性2人はいずれも怪我はなく、同日午後、山岳救助隊などに伴われて下山。茅野市内の病院で診察を受けたという。
警察は今後、3人が遭難した状況について詳しく調査する方針。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
20:16長野・八ヶ岳連峰　遭難した男女3人を発見　うち1人が死亡
20:03コロナ禍で習慣化した4つの「良いこと」　米アカデミック関係者が語る
19:32C.ロナウド「あと4-5 年は現役を続ける」
19:07北海道の雪まつり　今年は完全オンラインで開催
18:43ノルウェーの栽培所　もっとも残忍なテロリストの仮釈放要求を検討
18:05トンガの大規模噴火　遠く離れた国にも津波が到達
17:36トンガの大規模噴火　新たな衛星写真が公開される
17:15中国の2021年GDPは8.1%増　過去10年で最高水準
16:43北海ブレント原油価格　8年ぶりに87ドルを上回る
16:11新型コロナ感染症による脳のダメージ、アルツハイマー病より強い＝専門家
15:50米航空会社が警告　空港への5G整備で深刻な問題発生のおそれ
15:33南クリル　「北方四島は我が国が主権を有する島々」＝林外相
14:25北朝鮮ミサイル発射「急速に技術向上を図っている」＝岸防衛相
14:15ロングセラー雑誌「子供の科学」初の海外進出でロシア版発売、日露の子供をつなぐ媒体に
13:32カザフスタン当局、旧都で2700人以上の暴徒を拘束
13:00カナダ軍、有事に備え特殊部隊をウクライナに派遣
12:14フィンランドのNATO加盟問題、国民の支持率が8％上昇＝世論調査
11:26グルジアの旧国営航空会社が1億5000万ドルで売却へ
10:42英国、ウクライナに対戦車兵器を「自衛」のため供給
10:05ファイザーとモデルナ、4度目の接種はオミクロン株に顕著な効果示さず＝イスラエル最新研究