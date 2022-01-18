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香港　コロナウイルスのハムスターから人間への感染確認で安楽死を命ずる
香港　コロナウイルスのハムスターから人間への感染確認で安楽死を命ずる
香港当局は、COVID-19のハムスターから人間への感染の可能性を裏付ける証拠が見つかったことから、小型動物全般の輸入を一時停止し、ペットショップ、ハムスターの飼い主に対して、およそ2000匹に対して安楽死を命じた。サウスチャイナモーニングポスト紙が報じた。 2022年1月18日, Sputnik 日本
2022-01-18T23:55+0900
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サウスチャイナモーニングポスト紙の報道によれば、ハムスターは、採取された11匹に陽性反応が出たことと、香港全土に10店舗以上を展開する大型ペットショップから2件の感染例が確認されたことから、処分が決まった。オランダから輸入されたげっ歯類から、ペットショップの店員らが感染した型と同じ新型コロナウイルスが発見された。これにより、12月22日以降ハムスターを購入した市民は感染検査のためにハムスターを返品しなければならない。検査で陽性反応が出た場合は安楽死させられる。関連ニュース
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香港, 新型コロナウイルス

香港　コロナウイルスのハムスターから人間への感染確認で安楽死を命ずる

2022年1月18日, 23:55
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香港　コロナウイルスのハムスターから人間への感染確認で安楽死を命ずる - Sputnik 日本, 1920, 18.01.2022
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香港当局は、COVID-19のハムスターから人間への感染の可能性を裏付ける証拠が見つかったことから、小型動物全般の輸入を一時停止し、ペットショップ、ハムスターの飼い主に対して、およそ2000匹に対して安楽死を命じた。サウスチャイナモーニングポスト紙が報じた。
サウスチャイナモーニングポスト紙の報道によれば、ハムスターは、採取された11匹に陽性反応が出たことと、香港全土に10店舗以上を展開する大型ペットショップから2件の感染例が確認されたことから、処分が決まった。
オランダから輸入されたげっ歯類から、ペットショップの店員らが感染した型と同じ新型コロナウイルスが発見された。
これにより、12月22日以降ハムスターを購入した市民は感染検査のためにハムスターを返品しなければならない。検査で陽性反応が出た場合は安楽死させられる。
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