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横浜で男女2人がビルから転落 1人が巻き添えに
横浜で男女2人がビルから転落 1人が巻き添えに
21日、横浜市中区でビルから男女2人が転落し、その巻き添えで通行人1人が負傷した。3人とも意識があるという。日本テレビが報じた。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T19:25+0900
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2022-01-21T19:30+0900
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警察などによれば、同日16時過ぎに建物から人が落ちたと通報が寄せられた。はじめ男性が転落し、それを確認しようとした女性も転落。この女性が通行人と衝突したとされる。3人とも救急搬送されたが意識はあるという。現在、警察が男性の転落の経緯などについて詳しく調べている。関連ニュース
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横浜で男女2人がビルから転落 1人が巻き添えに
2022年1月21日, 19:25 (更新: 2022年1月21日, 19:30)
21日、横浜市中区でビルから男女2人が転落し、その巻き添えで通行人1人が負傷した。3人とも意識があるという。日本テレビが報じた。
警察などによれば、同日16時過ぎに建物から人が落ちたと通報が寄せられた。はじめ男性が転落し、それを確認しようとした女性も転落。この女性が通行人と衝突したとされる。3人とも救急搬送された
が意識はあるという。
現在、警察が男性の転落の経緯などについて詳しく調べている。