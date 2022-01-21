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https://jp.sputniknews.com/20220121/m54-10001535.html
インドとミャンマーの国境付近でM5.4の地震
インドとミャンマーの国境付近でM5.4の地震
21日、M5.4の地震がミャンマーとインドの国境付近で観測された。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年1月21日, Sputnik 日本
2022-01-21T20:03+0900
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2022-01-21T20:25+0900
地震
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地震は日本時間19時12分に発生。震源地は人口およそ26万5000人のインド・アイザウル市南東140キロ地点。震源の深さは57キロ。建物の倒壊や負傷者に関する情報は現在確認されていない。関連ニュース
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地震, ミャンマー, インド
インドとミャンマーの国境付近でM5.4の地震
2022年1月21日, 20:03 (更新: 2022年1月21日, 20:25)
21日、M5.4の地震がミャンマーとインドの国境付近で観測された。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は日本時間19時12分に発生。震源地は人口およそ26万5000人のインド・アイザウル市南東140キロ地点。震源の深さは57キロ
。
建物の倒壊や負傷者に関する情報は現在確認されていない。