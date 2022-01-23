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名護市長選７度目の審判 辺野古争点に、２３日投開票

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... 2022年1月23日, Sputnik 日本

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２２日まで６日間の期日前投票者数は２万７５５人。有権者数４万９９５９人の約４２％で、２０１８年の前回選挙を９０５人下回った。(c)KYODONEWS

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