登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20220123/10013054.html
名護市長選７度目の審判 辺野古争点に、２３日投開票
名護市長選７度目の審判 辺野古争点に、２３日投開票
... 2022年1月23日, Sputnik 日本
2022-01-23T08:07+0900
2022-01-23T08:07+0900
2022-01-23T08:07+0900
政治
沖縄
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/10013054.jpg?1642892837
２２日まで６日間の期日前投票者数は２万７５５人。有権者数４万９９５９人の約４２％で、２０１８年の前回選挙を９０５人下回った。(c)KYODONEWS
沖縄
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 沖縄, 国内
名護市長選７度目の審判 辺野古争点に、２３日投開票
沖縄県名護市辺野古への米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設が主要争点となった名護市長選は２３日に投票、即日開票される。移設反対の元名護市議の新人岸本洋平氏（４９）＝立民、共産、れいわ、社民、地域政党・沖縄社大推薦＝と、移設推進の岸田政権が支援する現職渡具知武豊氏（６０）＝自民、公明推薦＝が激しく争う。辺野古が移設先に浮上して以降、市長選は７度目。政府が沿岸に土砂投入を始めてからは初となる。
２２日まで６日間の期日前投票者数は２万７５５人。有権者数４万９９５９人の約４２％で、２０１８年の前回選挙を９０５人下回った。