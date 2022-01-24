まん延防止３０都道府県超へ 政府、２５日に正式決定

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岸田文雄首相は２４日、新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置を追加適用する是非を巡り、関係閣僚と官邸で協議する。北海道から九州まで計１８道府県が適用を要請。専門家らへの諮問内容が決まれば、２５日の基本的対処方針分科会での協議と国会報告を経て、持ち回り形式の政府対策本部で正式決定する。オミクロン株の急拡大が続き、既に適用中の１６都県と合わせて措置の対象は少なくとも３４都道府県に広がる見通しだ。