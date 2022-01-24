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新型コロナウイルス
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まん延防止３０都道府県超へ 政府、２５日に正式決定
まん延防止３０都道府県超へ 政府、２５日に正式決定
... 2022年1月24日, Sputnik 日本
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2022-01-24T18:49+0900
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９日からまん延防止措置を実施中の沖縄、広島、山口３県はいずれも延長を要請した。現行の期限は３１日で、沖縄は３週間程度、延長するよう求めている。(c)KYODONEWS
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まん延防止３０都道府県超へ 政府、２５日に正式決定

2022年1月24日, 18:40 (更新: 2022年1月24日, 18:49)
© AP Photo / Koji Sasahara東京
東京 - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2022
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　岸田文雄首相は２４日、新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置を追加適用する是非を巡り、関係閣僚と官邸で協議する。北海道から九州まで計１８道府県が適用を要請。専門家らへの諮問内容が決まれば、２５日の基本的対処方針分科会での協議と国会報告を経て、持ち回り形式の政府対策本部で正式決定する。オミクロン株の急拡大が続き、既に適用中の１６都県と合わせて措置の対象は少なくとも３４都道府県に広がる見通しだ。
９日からまん延防止措置を実施中の沖縄、広島、山口３県はいずれも延長を要請した。現行の期限は３１日で、沖縄は３週間程度、延長するよう求めている。
(c)KYODONEWS
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