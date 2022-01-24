登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20220124/10018972.html
名護市長に自公系現職再選 辺野古反対新人に大差
名護市長に自公系現職再選 辺野古反対新人に大差
... 2022年1月24日, Sputnik 日本
2022-01-24T08:31+0900
2022-01-24T08:31+0900
2022-01-24T08:31+0900
政治
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/10018972.jpg?1642980714
投票率は６８・３２％で、２０１８年の前回選を８・６０ポイント下回り過去最低となった。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 国内
名護市長に自公系現職再選 辺野古反対新人に大差
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設が主要争点となった名護市長選は２３日投開票され、移設を推進する岸田政権の支援を受けた現職渡具知武豊氏（６０）＝自民、公明推薦＝が再選を果たした。辺野古反対の玉城デニー知事が推す新人岸本洋平氏（４９）＝立民、共産、れいわ、社民、地域政党・沖縄社大推薦＝に約５千票の大差をつけた勝利を受け、政権は移設計画の進展を期待。一方、玉城氏の影響力低下は必至で、９月の任期満了に伴う県知事選に向け立て直しを迫られる。
投票率は６８・３２％で、２０１８年の前回選を８・６０ポイント下回り過去最低となった。