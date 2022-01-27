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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220127/10039256.html
まん延防止、１８道府県を追加 時短要請、２月２０日まで
まん延防止、１８道府県を追加 時短要請、２月２０日まで
新型コロナウイルスの感染急増を受けた「まん延防止等重点措置」が２７日、北海道や大阪府、福岡県など１８道府県に追加適用された。期間は２月２０日まで。飲食店の営業時間短縮など、一定の制限を求める。対象地域は３４都道府県に拡大。オミクロン株の感染急拡大が各地で続き、国内の新規感染者数は２６日、初めて７万人を超えた。 2022年1月27日, Sputnik 日本
2022-01-27T07:50+0900
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追加適用されたのは、北海道、青森、山形、福島、茨城、栃木、石川、長野、静岡、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿児島の１８道府県。いずれも、飲食店には営業時間の短縮を要請し、感染症対策を講じた認証店での酒類提供を可能とした。(c)KYODONEWS
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まん延防止、１８道府県を追加 時短要請、２月２０日まで
新型コロナウイルスの感染急増を受けた「まん延防止等重点措置」が２７日、北海道や大阪府、福岡県など１８道府県に追加適用された。期間は２月２０日まで。飲食店の営業時間短縮など、一定の制限を求める。対象地域は３４都道府県に拡大。オミクロン株の感染急拡大が各地で続き、国内の新規感染者数は２６日、初めて７万人を超えた。
追加適用されたのは、北海道、青森、山形、福島、茨城、栃木、石川、長野、静岡、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿児島の１８道府県。
いずれも、飲食店には営業時間の短縮を要請し、感染症対策を講じた認証店での酒類提供を可能とした。