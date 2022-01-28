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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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日本 濃厚接触者の待機期間、7日間に短縮＝岸田首相
日本 濃厚接触者の待機期間、7日間に短縮＝岸田首相
日本の岸田首相は28日、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の待機期間について、現行の10日間から7日間に短縮すると発表した。日本のマスコミが報じた。 2022年1月28日, Sputnik 日本
2022-01-28T22:54+0900
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NHKなどによると、岸田首相は28日、記者団に対し、濃厚接触者の待機期間を現行の10日間から7日間に短縮することを明かにした。また社会機能維持者（エッセンシャルワーカー）の待機期間も、検査で陰性であれば、現行の最短6日目を5日目に解除できるという。関連ニュース
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日本 濃厚接触者の待機期間、7日間に短縮＝岸田首相
日本の岸田首相は28日、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の待機期間について、現行の10日間から7日間に短縮すると発表した。日本のマスコミが報じた。
NHK
などによると、岸田首相は28日、記者団に対し、濃厚接触者の待機期間を現行の10日間から7日間に短縮することを明かにした。
また社会機能維持者（エッセンシャルワーカー）の待機期間も、検査で陰性であれば、現行の最短6日目を5日目に解除できるという。