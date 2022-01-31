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森林資金、５割超使われず　１９～２０年度、２７１億円
森林資金、５割超使われず　１９～２０年度、２７１億円
... 2022年1月31日, Sputnik 日本
2022-01-31T09:52+0900
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２４年度からは、個人住民税に１人当たり年間千円を上乗せして徴収する新税「森林環境税」の収入が原資となる。森林が多い地域に重点配分するよう制度変更を求める声が強まる可能性がある。(c)KYODONEWS
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森林資金、５割超使われず　１９～２０年度、２７１億円

2022年1月31日, 09:52
CC BY 2.0 / Alex Chen / Sagano Bamboo Forest竹の森
竹の森 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
CC BY 2.0 / Alex Chen / Sagano Bamboo Forest
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気候変動対策の一環として設けられ、森林整備や保全のため国が地方自治体に配る「森林環境譲与税」に関し、制度が始まった１９年度と２０年度に市区町村へ配分された資金の５４％に当たる約２７１億円が使われず、基金に積み立てられていたことが３０日分かった。自治体への配分額は木材の消費喚起の観点から、森林面積だけでなく人口を考慮しており、森林資源に乏しい都市部が優遇されていることが背景にある。
２４年度からは、個人住民税に１人当たり年間千円を上乗せして徴収する新税「森林環境税」の収入が原資となる。森林が多い地域に重点配分するよう制度変更を求める声が強まる可能性がある。
(c)KYODONEWS
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