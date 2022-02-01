https://jp.sputniknews.com/20220201/10074326.html

石原慎太郎氏が死去 89歳

石原慎太郎氏が死去 89歳

東京都知事などを務めた日本の作家、石原慎太郎氏が死去した。89歳だった。日本のマスコミが報じた。 2022年2月1日, Sputnik 日本

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石原氏は1932年に神戸市で生まれ、一橋大学在学中に小説『太陽の季節』で芥川賞を受賞した。政治家としては、1968年に参議院議員に初当選し、1972年には衆議院議員に転身した。環境庁長官、運輸相を歴任した後、1999年から13年にわたり東京都知事をつとめた。

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