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石原慎太郎氏が死去　89歳
石原慎太郎氏が死去　89歳
東京都知事などを務めた日本の作家、石原慎太郎氏が死去した。89歳だった。日本のマスコミが報じた。 2022年2月1日, Sputnik 日本
2022-02-01T14:09+0900
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石原氏は1932年に神戸市で生まれ、一橋大学在学中に小説『太陽の季節』で芥川賞を受賞した。政治家としては、1968年に参議院議員に初当選し、1972年には衆議院議員に転身した。環境庁長官、運輸相を歴任した後、1999年から13年にわたり東京都知事をつとめた。
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石原慎太郎氏が死去　89歳

2022年2月1日, 14:09 (更新: 2022年2月1日, 14:59)
© AFP 2021 / Jiji Press石原慎太郎元都知事
石原慎太郎元都知事 - Sputnik 日本, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Jiji Press
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東京都知事などを務めた日本の作家、石原慎太郎氏が死去した。89歳だった。日本のマスコミが報じた。
石原氏は1932年に神戸市で生まれ、一橋大学在学中に小説『太陽の季節』で芥川賞を受賞した。政治家としては、1968年に参議院議員に初当選し、1972年には衆議院議員に転身した。環境庁長官、運輸相を歴任した後、1999年から13年にわたり東京都知事をつとめた。
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