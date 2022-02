https://jp.sputniknews.com/20220202/tv-10078929.html

ネットフリックスでまたもや韓国 TVシリーズ『今、私たちの学校は…』が世界で空前のヒット

ネットフィリックスの世界ヒットチャートで現在、韓国テレビのドラマシリーズ『今、私たちの学校は…』(英題:All of Us Are Dead)が他を押しのけてダントツ1位となっている。配信データ統計解析の「FlixPatrol」(フリックスパトロール)の調べで明らかになった。

FlixPatrolによれば、『今、私たちの学校は…』は1月28日にネットフリックスで配信開始されるや否や、たちまち世界の数十か国でストリーミング1位または2位を占めてしまった。同シリーズは世界のTVショーランキングでも1位を占めている。ネットフリックスでは昨秋、同じく韓国の『イカゲーム』、『地獄が呼んでいる』が世界中で圧倒的な人気をさらい、話題を呼んだばかり。ネットフリックスのプラットフォームのあらすじ説明によれば、これは学校にゾンビウイルスが感染拡大する話。児童生徒らはゾンビと戦わなくばモンスターの列に加わるはめになるため、対戦を余儀なくされる。関連ニュース

