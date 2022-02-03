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https://jp.sputniknews.com/20220203/applebluetooth-10085945.html
Appleヘッドフォン Bluetoothなしでも作動へ
Appleヘッドフォン Bluetoothなしでも作動へ
Appleは、ヘッドフォン「AirPods Pro 2」で、Bluetoothの代わりに特許取得済みのワイヤレス光学式音響伝送技術を採用する可能性がある。サイト「TechRadar」が報じた。 2022年2月3日, Sputnik 日本
2022-02-03T04:00+0900
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オーディオソースは、Appleが2022年にリリースを予定する拡張現実（AR）ヘッドセットとなる。ARデバイスには、光学オーディオデータ送信機が搭載され、光学受信機を搭載したワイヤレスイヤホンにファイルが送信されることになる。光学オーディオ伝送は、Bluetoothよりも送信能力が高いため、ヘッドホンでのオーディオファイルの高音質再生が可能となる。さらに、ヘッドホンには、スピーカー内蔵の新しいケースが用意される可能性がある。ユーザーが紛失してアプリ「探して」を使用した場合、音が鳴り出す。関連ニュース
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Appleヘッドフォン Bluetoothなしでも作動へ
Appleは、ヘッドフォン「AirPods Pro 2」で、Bluetoothの代わりに特許取得済みのワイヤレス光学式音響伝送技術を採用する可能性がある。サイト「TechRadar」が報じた。
オーディオソースは、Appleが2022年にリリースを予定する拡張現実（AR）ヘッドセットとなる。
ARデバイスには、光学オーディオデータ送信機が搭載され、光学受信機を搭載したワイヤレスイヤホンにファイルが送信されることになる。
光学オーディオ伝送は、Bluetoothよりも送信能力が高いため、ヘッドホンでのオーディオファイルの高音質再生が可能となる。
さらに、ヘッドホンには、スピーカー内蔵の新しいケースが用意される可能性がある。ユーザーが紛失してアプリ「探して」を使用した場合、音が鳴り出す。