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北京五輪　日本の小林陵侑選手が金メダル　スキージャンプ男子
北京五輪　日本の小林陵侑選手が金メダル　スキージャンプ男子
北京五輪のスキージャンプ男子ノーマルヒルで、日本の小林陵侑選手（25）が金メダルを獲得した。日本勢今大会初の金メダル。 2022年2月6日, Sputnik 日本
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NHKによると、スキージャンプ男子で日本人選手が金メダルを獲得したのは1998年長野五輪以来、24年ぶり。小林選手は１回目に104.5メートルを記録、2回目は99.5メートルを飛び、合計275.0点で優勝した。関連ニュース
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北京五輪　日本の小林陵侑選手が金メダル　スキージャンプ男子

2022年2月6日, 22:18 (更新: 2022年2月6日, 22:33)
© REUTERS / Hannah MckayРею Кобаяси во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин на Олимпиаде-2022 в Китае
Рею Кобаяси во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин на Олимпиаде-2022 в Китае - Sputnik 日本, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Hannah Mckay
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北京五輪のスキージャンプ男子ノーマルヒルで、日本の小林陵侑選手（25）が金メダルを獲得した。日本勢今大会初の金メダル。
NHKによると、スキージャンプ男子で日本人選手が金メダルを獲得したのは1998年長野五輪以来、24年ぶり。
小林選手は１回目に104.5メートルを記録、2回目は99.5メートルを飛び、合計275.0点で優勝した。
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