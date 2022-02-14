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グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震
グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震
グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震が発生した。アゼルバイジャン国立地震サービスが発表した。 2022年2月14日, Sputnik 日本
2022-02-14T08:09+0900
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地震
アゼルバイジャン
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グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震が発生した。揺れはアゼルバイジャン国内でも確認された。この地震による死傷者や被害に関する情報はまだ入ってきていない。関連ニュース
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グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震が発生した。アゼルバイジャン国立地震サービスが発表した。
グルジアとアルメニアの国境付近でマグニチュード5.9の地震が発生した。揺れはアゼルバイジャン国内でも確認された。
この地震による死傷者や被害に関する情報はまだ入ってきていない。