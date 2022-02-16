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福島原発 IAEA 調査団が処理水放出の安全性を検証
福島原発 IAEA 調査団が処理水放出の安全性を検証
16日、福島第一原発で国際原子力機関（IAEA）の調査団が15日に行った検査作業の模様を写した動画が公開された。NHKが報じた。調査団は原発の処理水の海中放出の安全性を検証するため、現場を訪れている。 2022年2月16日, Sputnik 日本
2022-02-16T23:50+0900
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NHKの報道によれば、調査団は、15日現地での調査を行い、16日、17日には東京電力、関係者との意見交換を済ませ、18日に記者会見を行う。調査団は処理水の海への放出を最も懸念する周辺諸国の中国、韓国からの専門家らをはじめとする15人で構成されている。IAEA調査団は年内には中間報告をまとめる。関連ニュース
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福島原発 IAEA 調査団が処理水放出の安全性を検証
2022年2月16日, 23:50 (更新: 2022年2月16日, 23:54) フォローする
16日、福島第一原発で国際原子力機関（IAEA）の調査団が15日に行った検査作業の模様を写した動画が公開された。NHKが報じた。調査団は原発の処理水の海中放出の安全性を検証するため、現場を訪れている。
NHKの報道によれば
、調査団は、15日現地での調査を行い、16日、17日には東京電力、関係者との意見交換を済ませ、18日に記者会見を行う。調査団は処理水の海への放出を最も懸念する周辺諸国の中国、韓国からの専門家らをはじめとする15人で構成されている。