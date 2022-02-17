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アイスホッケー女子　カナダ優勝　五輪通算5回目の金メダル
アイスホッケー女子　カナダ優勝　五輪通算5回目の金メダル
北京冬季五輪のアイスホッケー女子は17日、決勝を行い、カナダが米国を破って金メダルを獲得した。 2022年2月17日, Sputnik 日本
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これはカナダチームにとって五輪通算5個目の金メダルとなった。カナダは米国に3対2（2対0、1対1、0対1）で勝利した。カナダチームは、サラ・ナース選手が1ゴール（8分）、マリー・フィリップ・プーリン選手が2ゴール（16分、30分）を決め、米国チームは、ヒラリー・ナイト選手（37分）とアマンダ・ケッセル選手（60分）がそれぞれ1ゴールを挙げた。16日に行われた3位決定戦では、フィンランドがスイスに4対0で勝ち、銅メダルを獲得した。関連ニュース
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アイスホッケー女子　カナダ優勝　五輪通算5回目の金メダル

2022年2月17日, 16:55 (更新: 2022年2月17日, 16:58)
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カナダチーム - Sputnik 日本, 1920, 17.02.2022
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北京冬季五輪のアイスホッケー女子は17日、決勝を行い、カナダが米国を破って金メダルを獲得した。
これはカナダチームにとって五輪通算5個目の金メダルとなった。
カナダは米国に3対2（2対0、1対1、0対1）で勝利した。
カナダチームは、サラ・ナース選手が1ゴール（8分）、マリー・フィリップ・プーリン選手が2ゴール（16分、30分）を決め、米国チームは、ヒラリー・ナイト選手（37分）とアマンダ・ケッセル選手（60分）がそれぞれ1ゴールを挙げた。
16日に行われた3位決定戦では、フィンランドがスイスに4対0で勝ち、銅メダルを獲得した。
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